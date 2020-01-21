منجي مرزوق: شكرًا لرئيس الجمهورية على ثقته وبالتوفيق للحكومة القادمة

تقدم منجي مرزوق أحد المرشحين من قبل عدد من الأحزاب السياسية لتولي منصب رئيس الحكومة في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الثلاثاء، بجزيل الشكر والعرفان، لكل الذين رشحوه والذين ساندوه من مواطنين وأحزاب ونواب وجمعيات.

كما شكر « مرزوق » رئيس الجمهورية على ثقته، مضيفا بقوله « قد شرفني بأن كنت من أول المرشحين عنده … بالتوفيق لتونس، بالتوفيق للحكومة القادمة » .

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