منجي مرزوق: شكرًا لرئيس الجمهورية على ثقته وبالتوفيق للحكومة القادمة

اخر تحديث : 21/01/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

منجي مرزوق

تقدم منجي مرزوق أحد المرشحين من قبل عدد من الأحزاب السياسية لتولي منصب رئيس الحكومة في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الثلاثاء، بجزيل الشكر والعرفان، لكل الذين رشحوه والذين ساندوه من مواطنين وأحزاب ونواب وجمعيات.
كما شكر « مرزوق » رئيس الجمهورية على ثقته، مضيفا بقوله « قد شرفني بأن كنت من أول المرشحين عنده … بالتوفيق لتونس، بالتوفيق للحكومة القادمة » .


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