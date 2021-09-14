منحة بـ700 دينار للطلبة: وزارة التعليم العالي تُكذّب

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنّ البلاغ الذي تمّ نشره بإحدى صفحات التواصل الاجتماعي مفاده إسناد منحة قدرها 700 دينار لجميع الطلبة ويحمل ختم الوزارة كاذب ولا أساس له من الصحة وقد تولّت معاينة البلاغ المدلّس بغاية تتبّع مرتكبيها جزائيا.

كما دعت الوزارة جميع المواطنين وكافة منظوريها إلى ضرورة استقاء المعلومة حصريا عبر موقعها الرسمي.

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