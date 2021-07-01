منح استثنائية وظرفية لفائدة أجراء المؤسسات السياحية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم الخميس، لكافة المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية الناشطة في عدد من القطاعات والمتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا « كوفيد 19″ ان المنصة المعدة للغرض، تم فتحها مجددا بعنوان شهر جوان 2021 وذلك خلال الفترة المتراوحة بين 01 و07 جويلية 2021.

ودعت الوزارة لإيداع المطالب حصريا عبر المنصة الالكترونية:helptourism.social.tn ويأتي هذا الاجراء عملا بأحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2021 والقرار المشترك لوزيري الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 25 جانفي 2021.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يجب إعادة التسجيل مع بداية كل شهر بالنسبة للمؤسسات التي سجلت خلال الدفعة الأولى والثانية و الثالثة و الرابعة و الخامسة.

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