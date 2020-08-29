منح رخصة نقل بحري للأشخاص لمؤسسة خاصة: وزارة النقل تُوضّح

أصدرت وزارة النقل واللوجستيك مساء اليوم السبت، بلاغا توضيحيا بخصوص ما تداولته بعض المواقع الاعلامية حول منحها رخصة نقل بحري للاشخاص بين صفاقس وجزيرة قرقنة لمؤسسة خاصة.

وأكدت الوزارة أنها لم تسند الوزارة أي ترخيص نقل بحري للاشخاص بين صفاقس وجزيرة قرقنة لأي مؤسسة خاصة.

كما نفت الوزارة السلطة البحرية الجهوية بصفاقس التابعة لديوان البحرية التجارية والموانى ما يروّج له محمد الكيلاني حول منحه هذا الترخيص.

وأكد ديوان البحرية التجارية والموانئ بأن المعني بالأمر تقدم بمطلب للحصول على هذا الترخيص، وانه بالنظر الى الوضعية الصعبة التي تمر بها الشركة العمومية « Sonotrak » يتولى حاليا والي صفاقس متابعة الامر والنظر فيه بالتنسيق مع جميع الاطراف بالجهة.

وبينت الوزارة بأن محمد الكيلاني قد تحصل سابقا على ترخيص لنقل الاشخاص بحرا بين صفاقس وجربة وقابس، الا انه وبسبب عدم التزامه بتطبيق شروط السلامة المطلوبة للمسافرين فقد توقف هذا النشاط.

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