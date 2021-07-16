منذر الونيسي: الغنوشي تبرّع بـ 80 ألف دينار لاقتناء تجهيزات للمستشفيات

أعلن رئيس مكتب الصحة بحركة النهضة منذر الونيسي في نقطة إعلامية اليوم الجمعة، أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تبرع بـ 80 ألف دينارا من ماله الخاص لاقتناء معدات طبية ستوزع على المستشفيات العمومية لمجابهة فيروس كورونا.

وتتمثل هذه المستلزمات الطبية في 15 جهاز اكسيجين و100 ألف كمامة و100 لتر من الجال المعقم و100 واقي ستوزع ابتداء من الغد على بعض المستشفيات.

وأشار الونيسي إلى أن أبناء حركة النهضة بالخارج قاموا بإدخال ما يُقارب 150 جهاز اكسيجين إلى تونس وُزّعت على مختلف جهات البلاد.

كما أكد الونيسي على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم، أن راشد الغنوشي قد تبرع بمبلغ 80 ألف دينار كإشارة الانطلاق باسمه كرئيس لمؤسسة الرئاسة داخل حركة النهضة وهو تحفيز لبقية الهياكل المركزية والجهوية والمحلية للتبرع لمجابهة الكوفيد ونجدة التونسيين، وفق ما ورد في نص تدوينته.

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