منذ العودة المدرسية: 4209 إصابة بكورونا في الوسط المدرسي

أعلن مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية بوزيد النصيري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس، أن اجمالي الاصابات بفيروس كورونا المسجلة بالوسط المدرسي بلغ 4209 اصابة منذ العودة المدرسية في سبتمبر الماضي والى حدود يوم 12 جانفي الجاري.

وأضاف النصيري أن أغلب هذه الاصابات المرصودة منذ بداية السنة الدراسية الحالية سجلت في صفوف التلاميذ بأكثر من 3350 حالة مقابل 689 اصابة في صفوف الاطار التربوي و125 لدى اطارات الاشراف البيداغوجي والعملة.

ولفت النصيري الى انه خلال الفترة ذاتها قامت وزارة التربية بغلق 40 مؤسسة تربوية وغلق 230 فصلا دراسيا، لمدة تتراوح بين 7 و10 ايام، وذلك تقيدا بالبروتوكول الصحي المعتمد في صورة تسجيل حالات اصابة بفيروس كورونا في الفصل او في المدرسة.

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