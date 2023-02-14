منذ بداية فيفري: حجز كميات هامة من البضائع المهربة بقيمة تفوق المليار

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بنابل من ضبط سيارة تحمل ترقيم تونسي حيث بتفتيشها تم العثور داخلها على كمية من المصوغ من الذهب والفضة تزن إجمالا 4300 غراما لم يدل صاحبها في شأنها بأية وثيقة قانونية تثبت شرعية مسكها وبقيمة تقديرية تناهز 332 ألف دينار (في انتظار استكمال تقييمها من قبل مكتب الضمان بالجهة).

كما تم حجز مبلغ مالي من الدينارات التونسية بقيمة 5600 دينار وبلغت قيمة السيارة المحجوزة 100ألف دينار.

في السياق ذاته، تمكنت مصالح الحرس الديواني بسوسة والمنستير من حجز كميات من الملابس الجاهزة والاحذية الرياضية والمفروشات المهربة بقيمة جملية قدرت ب 315 ألف دينار.

كما قامت فرقة الحرس الديواني بالصخيرة بحجز كمية من السجائر والمعسل أجنبية المصدر مخفية على متن ثلاث سيارات ذات ترقيم تونسي وقدرت القيمة الجملية للمحجوز ب212 ألف دينار.

وتمكنت فرقة الحرس الديواني بمدنين من حجز كميات من الفواكه الجافة المهربة قدرت بـ1 طن من مادتي الفستق واللوز وبلغت قيمة المحجوز 60 ألف دينار.

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