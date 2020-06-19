منزل التميم: نتيجة تحليل PCR للمواطنة العائدة من الخارج لم تصدر بعد

أكدت معتمدية منزل التميم على صفحتها الرسمية بالفايسبوك اليوم الجمعة، أن نتيجة تحليل PCR للمواطنة العائدة من الخارج التي خرقت الحجر الصحي بعد عودتها من كندا لم تصدر بعد.

ودعت المعتمدية كل المواطنين الذين كان لهم إتصال مباشر بالمواطنة العائدة إلى:

-مواصلة الخضوع للحجر الصحي الذاتي.

- إجراء التحاليل اليوم الجمعة 19-06-2020 بالتنسيق مع الفريق الصحي الذي إتصل بهم.

يُشار إلى أن مدير المستشفى الجهوي بمنزل تميم فوزي بن عبد الله قد أكد أنّ التحليل السريع الذّي خضعت له الفتاة جاءت نتيجته سلبية، في وقت اعتبر فيه الدكتور حبيب غديرة عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا أن تحليل كورونا السريع للفارّة من الحجر إجراء خاطئ.

كلمات البحث :تحليل PCR;منزل التميم;مواطنة