منزل بورقيبة: إحباط عمليّة إجتياز الحدود البحريّة خلسة

أًصدرت وزارة الداخلية اليوم السبت، بلاغا على إثر توفر معلومات لدى الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة ولاية بنزرت مفادها إعتزام مجموعة من الأشخاص القيام بعمليّة إجتياز الحدود البحريّة خلسة.

قد تمّ إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وإجراء جملة من التحرّيات تمكنت من خلالها الوحدات المذكورة يوم 04 سبتمبر 2020 من إلقاء القبض على 06 أشخاص (تتراوح أعمارهم بين 23 و47 سنة قاطنين ولايتي تونس وبنزرت أحدهم من ذوي السوابق العدليّة ومفتش عنه من أجل السرقة)، كما أمكن حجز 04 حقائب تحتوي على ملابس وأحذية للمشاركين في عمليّة الإجتياز وحجز محرّك مائي وكمية من البنزين ومضخة وقود ومركب صيد.

وأذنت النيابة العموميّة ببنزرت بمراجعتها بالإحتفاظ بهم جميعا من أجل « تنظيم ومحاولة إجتياز الحدود البحريّة خلسة ».

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