منزل تميم: حجز مسدس ناري وذخيرة و مواد مخدرة

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنزل تميم معززة بمصلحة التوقي من الإرهاب بعد التنسيق مع النيابة العمومية، من حجز مسدس ناري و كمية من الذخيرة و مواد مخدرة و مباشرة قضية عدلية موضوعها » حيازة سلاح ناري وذخيرة ومواد مخدرة » متبعة ضد 05 أشخاص (02 بحالة إحتفاظ و 02 بحالة تقديم وإدراج شخص آخر بالتفتيش).

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني المواطنين لمساندة مجهوداتها بالإبلاغ عن كل ما يهدد الأمن العام عبر الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني.

كلمات البحث :مسدس;منزل تميم;مواد مخدرة