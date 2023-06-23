منزل شاكر: وفاة 10 أشخاص في اصطدام سيارة أجرة بشاحنة ثقيلة

أعلن المتحدث باسم الحماية المدنية في بلاغ اليوم الجمعة، عن وفاة 10 اشخاص في حادث مرور تمثل في اصطدام سيارة اجرة « لواج » وشاحنة ثقيلة بمفترق 74 منطقة ليماية من معتمدية منزل شاكر صفاقس.

وأوضح البلاغ بأن الحادث الأليم أدى إلى وفاة جميع ركاب سيارة الاجرة والبالغ عددهم 9 اشخاص ووفاة مرافق سائق الشاحنة في حين اصيب سائق الشاحنة بإصابات غير خطيرة حيث تم اسعافه ونقله الى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس في حين تم تخليص الجثث وتسليمهم الى وحدات الحرس الوطني.

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