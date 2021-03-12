منشور تفتيش في حق سامي الفهري

أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة محسن الدالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وجّهت اليوم منشور تفتيش للجهات المختصة لتعميمه بهدف تنفيذ الحكم الصادر في حق الإعلامي سامي الفهري والقاضي بسجنه 8 سنوات في قضية رفعتها التلفزة التونسية اتهمت فيها الفهري وصهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بالاستيلاء على مال المرفق العمومي.

وأشار الدالي إلى أن النيابة العمومية وجّهت بتاريخ الثلاثاء 9 مارس الجاري مضمون الحكم للتنفيذ، بخصوص إجراءات تنفيذ الحكم الجنائي الصادر بحق سامي الفهري يوم الاثنين 8 مارس.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، قضت حضوريا بالسجن مدة 8 أعوام في حق سامي الفهري صاحب قناة « الحوار التونسي » وغيابيا 10 أعوام في حق بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي مع النفاذ العاجل لكليهما وتخطئتهما بمبلغ 40 مليون دينار بالتضامن بينهما.

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