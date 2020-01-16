منشور حكومي إلى كافة مسؤولي الدولة

وجٌه رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الخميس، منشورا إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية حول تأمين تواصل عمل المصالح والمرافق العمومية، جاء فيه ما يلي:

«إعتبارا لحساسيّة المرحلة التي تمر بها البلاد وتحدياتها، فإنَّكُم مدعوون إلى الحرص على استمرارية عمل كل المصالح والمؤسسات الراجعة لكم بالنظر وجميع المرافق العمومية التي تشرفون عليها قصد توفير الخدمات العامة التي تحتاج إليها البلاد.

ويتعَيَّنُ في هذا الظرف ان تتوجه جهودكم بالخصوص نحو خدمة مصالح المواطنين ومزيد تدعيم الإحاطة والمساندة لفائدة المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين للقطع مع كل حالة انتظار، إضافة إلى عدم التردد في مزيد البذل والعطاء والاجتهاد في مختلف المجالات والميادين الراجعة لكم بالنظر خدمة للأهداف الوطنية ومصلحة تونس وشعبها.

كما أُشددُ على ضرورة تخصيص القرارات الحكومية والمشاريع العمومية المبرمجة أو الجاري تنفيذها بالمتابعة الدقيقة إضافة إلى تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين والمؤسسات والوقوف على مطالبهم واحتياجات مناطقهم وتنفيذها حسب الامكانيات المتاحة.

وإعتبارا لأهمية الموضوع، المطلوب منكم إيلاءه شخصيّاً كل ما هو جدير به من عناية واهتمام ومتابعة وإسداء التعليمات اللازمة إلى منظوريكم قصد التقيد التام بالتعليمات المضمّنة بهذا المنشور وتنفيذها بالدقة المطلوبة».

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