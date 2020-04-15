منشور لإحكام عملية قبول ودراسة مطالب المساعدات الاجتماعية الظرفية

تعهدت وزارات الداخلية وزارة الشؤون المحلية والشؤون الاجتماعية باعتماد منشور موحد في فرز ودراسة وتخزين مطالب الترشح للحصول على مساعدة اجتماعية ظرفية حتى يتسنى القيام بالتقاطعات الضرورية الكفيلة بإسناد المساعدات الاجتماعية المالية الاستثنائية لفائدة مستحقيها من العائلات محدودة الدخل.

كما التزمت الوزارات الثلاثة بتعبئة الموارد البشرية وتوفير التجهيزات والإعداد اللوجستي لإنجاح هذه العملية وضمان سيرها في كنف الشفافية والوضوح وذلك خلا جلسة عمل انعقدت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، جمعت ظهر أمس الثلاثاء 14 أفريل 2020 كل من وزير الشؤون الاجتماعية محمد الحبيب الكشو والسيد لطفي زيتون وزير الشؤون المحلية.

وتولى الوزراء امضاء المنشور المشترك حول احكام عملية قبول ودراسة المطالب الخاصة بالمساعدات بتاريخ 15 أفريل 2020.

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