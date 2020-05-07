منصة رقمية للمؤسسات الراغبة في تصنيع الكمامات النسيجيّة وغير الطبية



أعلنت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة في بلاغ لها اليوم الخميس، لكافة المصنعين والعموم بإطلاق منصّة رقمية لمتابعة تصنيع معدات الحماية الفردية بغاية تأمين حاجيات البلاد من الكمامات النسيجيّة وغير الطبية، تزامنا مع تطبيق الحجر الصحي الموجه والاستئناف التدريجي للحركية الاقتصادية. وقد أصدرت الوزارة بلاغا في هذا الشأن منذ تاريخ 23 أفريل 2020.

وذكرت الوزارة بأنه يمكن للمؤسسات الراغبة في تصنيع الكمامات النسيجيّة وغير الطبية التسجيل بالمنصة الرقمية على الرابط التالي: www.epi-covid19.tn

ودعت الوزارة كافة الشركاء والمؤسسات المتخصصة والمؤهلة في المجال للانخراط في هذا المجهود الوطني، مؤكدة في المقابل على الصبغة التلقائية والطوعية لهذا الانخراط.

كما ذكرت الوزارة المصنعين والموزعين بما يلي:

• إن التسجيل على مستوى المنصة لا يعتبر موافقة ضمنية على مطابقة المنتوج للمعايير الفنية وبالتالي فهو لا يخول الانطلاق آليا في التصنيع، بل يتعين على المصنع القيام بالتحاليل والإختبارات الضرورية سواء لدى المركز الفني للنسيج أو أي مخبر دولي معتمد.

• إن التسجيل على مستوى المنصة لا يعتبر كذلك موافقة على مطابقة المنتوج لتقرير الإختبار .

• لا تمنع عملية المصادقة على تقرير الاختبار من قبل الهيكلين المذكورين من القيام بعمليات الرقابة الضرورية.

وعلاوة على ذلك، تؤكد الوزارة على أنه يتجه اتخاذ التدابير الآتي ذكرها:

1- بالنسبة للمصنّع :

يتعين عند تعبئة وتغليف الكمامات الحرص على تعبئة كل كمامة بصفة منفردة في كيس بلاستيكي شفاّف يتضمن لاصقة تبرز البيانات التالية :

• اسم المصنع،

• الرمز الوحيد الخاص بتقرير المطابقة،

• التعريف بالمنتج « كمامة واقية معدة للإستعمال غير الطبي »، Masque barrière à usage non médical

• تركيبة مكونات الكمامة،

• مدة الإستعمال اليومي القصوى: 4 ساعات،

• طريقة العناية بالمنتج بعد كل استعمال: غسل لمدة 30 دقيقة حرارة 60 درجة، التشييح، الكي 120 درجة،

• إمكانية الغسيل اليدوي،

• العدد الأقصى لعمليات الغسيل المخوّلة.

هذا وتؤكد الوزارة على أنّ:

- احترام مدى مطابقة المنتوج للمعايير الفنية تبقى من مشمولات المصنع لا غير وهو ما تم التأكيد عليه صلب البلاغ المشترك بين وزير التجارة ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الصادر بتاريخ 29 أفريل 2020.

- عرض الثمن يكون بالدينار التونسي باحتساب جميع الأداءات،

- الصور الخاصة بالمنتوجات المعروضة على مستوى المنصة ليست ملزمة، ويمكن الرجوع إلى المصنّع للحصول على المعلومات الدقيقة.

2- بالنسبة للموزع:

يتم ترويج المنتجات من الكمامات لدى موزعي الادوية بالجملة وبالمساحات التجارية، ويمكن لهؤلاء التسجيل بالمنصة الرقمية للاطلاع على المصنعين المسجلين وكميات واثمان الكمامات المنشورة.

ويعتبر الموزع المسؤول الوحيد على اختيار المنتوج المناسب من ضمن المنتوجات المعروضة، ولذلك يتعين عليه التثبت من وجود البيانات المذكورة أعلاه على اللاصقة في غلاف المنتوج والتأكد من مدى مطابقته للمعايير الفنية التي تم تحديدها.

أما بالنسبة للمنتوجات الموردة، فيجب على الموزع التثبت من مصدر الصنع ومدى مطابقة المنتوج للمعايير الفنية وخاصة رمز تقرير الإختبار الذي يجب أن يكون مسلما من طرف مخبر تحليل دولي معترف به، ويمكنه الإتصال بالجهة المصدّرة للمنتوج للتثبت من صحة البيانات المذكورة وعند الاقتضاء استشارة مصالح المركز الفني للنسيج.

كما ذكرت الوزارة ، أنّه يتعين التقيد بالقرار عدد 139 الصادر عن وزير التجارة بتاريخ 24 أفريل 2020 والذي حدد السعر الأقصى لبيع الكمامات.

كلمات البحث :كمامات;مؤسسات;منصة رقمية