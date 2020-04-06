منصف حمدون: دفن المتوفين بالكورونا في مقابر عادية لا يؤدي إلى إنتقال العدوى للأحياء

أعلن رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة منصف حمدون في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن عمليات دفن المتوفين من المصابين بفيروس كورونا المستجد في مقابر عادية لا يمكن ان تؤدي الى انتقال العدوى.

وبين المتحدث بأن عملية دفن هؤلاء الموتى، التي يؤمنها اعوان البلدية، تتم في قبور بعمق 3 أمتار ولا تتطلب الحفر أكثر من باقي المقابر، مؤكدا عدم وجود أية مخاطر لانتقال العدوى الى الأشخاص الأحياء بعد دفن المتوفين.

وأوضح عمدون بأن عملية دفن مصابي كورونا تتم في غياب حضور عائلات المتوفين باستثناء حضور شخصين من ذويهم أو ثلاثة في أقصى تقدير، مشيرا الى أن هذه العملية تتم دون غسل الجثامين خوفا من انتقال العدوى عبر اللمس وكذلك بالماء.

وأكد عمدون أن أعوان البلدية المكلفين بالدفن يرتدون بدلات واقية يقع التخلص منها فور الانتهاء من عملية الدفن، موضحا أنه يتم وضع جثمان المتوفي في كيس لينقل في سيارة ويتم دفنه ثم يتم تعقيم السيارة التي نقلت الجثمان بالكامل.

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