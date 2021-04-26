منظمات وجمعيات تستنكر الاستقواء بآليات السلطة التنفيذية لمصادرة صلاحيات الهايكا

استنكرت عدد من المنظمات والجمعيات والنقابات في بيان مشترك اليوم الاثنين، الإستقواء بآليات السلطة التنفيذية لمصادرة صلاحيات أصلية للهايكا من أجل الحد من أدوارها الحقيقية في تعديل المشهد السمعي البصري وتنظيمه وتشريع الفوضى في القطاع.

وكانت فرقة الأبحاث العدليّة بزغوان قد استدعت رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومراقبين محلفين إثنين عن وحدة الرصد التابعة لها للحضور أمامها اليوم، على خلفيّة شكاية تقدم بها صاحب القناة الإذاعية غير القانونيّة « القرآن الكريم » النائب سعيد الجزيري بتهمة « السرقة ومحاولة الاغتيال » وذلك اثر عمليّة حجز معدات البثّ التابعة للقناة في إطار قانوني صرف وفي إطار الصلاحيات التي تملكها.

وأكد البيان أن هناك انحراف بالإجراءات القانونية في علاقة بالمشتكى بهم باعتبار ان الممثل القانوني للهيئة أي رئيسها يتمتع بحصانة الوظيفة طبق الفصل 10 من الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة إضافة إلى أن الأعوان هم محلفون ولهم صلاحية الحجز طبق المرسوم 116 خاصة أحكام الفصل 32 منه.

وكشفت المنظمات والجمعيات الممضية على البيان، بأن وكيل الجمهورية بزغوان أصدر صباح اليوم الاثنين، تعليمات شفاهية لأعوان الفرقة العدلية للحرس الوطني بزغوان برفض قبول أعلامات نيابة أكثر من 12 محامي ومنعهم من ممارسة مهامهم في مخالفة صريحة للقانون عدد 05 لسنة 2015 وفي سابقة من نوعها، غير أنه تم التراجع عن هذا الإجراء التعسفي وغير القانوني بعد إصرار أعضاء الهيئة ومحاميهم.

كما حذرت الهايكا الأطراف الممضية على هذا البيان الحكومة والائتلاف الحكومي من مخاطر سياسة المرور بقوة في ملف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وأحداث فراغ حولها في إطار سياسة مكشوفة لوضع اليد على الإعلام، مؤكدة أنها ستوظف كل إمكانياتها للتصدي لهذا المخطط البائس والديكتاتوري وستفوت الفرصة مرة أخرى على أعداء الحرية والديمقراطية.

جدير بالذكر بأن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تعقد يوم غدٍ الثلاثاء 27 أفريل 2021 ندوة صحفية على الساعة العاشرة صباحا بنزل المشتل بتونس العاصمة لتقديم آخر المعطيات والمستجدات في علاقة بملفات القنوات غير القانونية والقنوات الإذاعية المصادرة ومآل القضايا الإدارية والعدلية المرفوعة في إطار نشاط الهيئة

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