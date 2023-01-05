منظمة إرشاد المستهلك تدعو إلى مقاطعة الياغرت إلى حين توفر الحليب

وصفت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في بيان لها اليوم الخميس، الوضع الذي يمر به المستهلك التونسي بالكارثي، في ظل غلاء الأسعار والنقص في بعض المواد الأساسية واستفحال أزمة الحليب نصف دسم والشح الكبير لهذا المنتوج عند تجار التفصيل رغم توفر مشتقات الحليب بكميات كبيرة.

وقالت المنظمة إن الأصل في الأشياء توفير مادة الحليب نصف دسم ثم توفير مشتقاته، منددة بممارسات البيع المشروط المجرم قانونا التي بات يمارسها بعض التجار التفصيل علي المستهلك، رغم محاولات المنظمة مع الصناعيين لعقلنة إنتاج الياغرت ليتسني توفير الحليب المعلب نصف الدسم للمستهلك الذي أصبح عملة نادرة للمستهلك في حين يتمتع بها الصناعي.

ودعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى مقاطعة شراء مادة الياغرت الي حين توفر الحليب نصف دسم، ومقاطعة تجار التفصيل الذين يمارسون البيع المشروط والتبليغ عنهم لدي المنظمة ولدي مصالح وزارة التجارة.

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