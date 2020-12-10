منظمة الأطباء الشبان تعلن رفع الإضراب العام مؤقتا

اخر تحديث : 10/12/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

الأطباء الداخليون

قررت المنظمة التونسية للأطباء الشبان رفع الإضراب العام مؤقتا بداية من اليوم الخميس، مع إستئناف الأنشطة الإستشفائية والأكاديمية بطريقة طبيعية مع مواصلة الإحتجاج عن طريق حمل الشارة السوداء وذلك بالنسبة لجميع المستويات وفي جميع الأقسام والمستشفيات والكليات في إطار حراك الشهيد الدكتور بدر الدين العلوي، لافتة النظر إلى أن هذه الإجراءات في ظل إنتظار ما سيفضي عليه الإجتماع مع رئاسة الحكومة موفى هذا الشهر.
وشددت المنظمة في بيان لها، على أن كل الأشكال التصعيدية تبقى واردة في حالة تراخي السلط عن وعودها وحيادها عن اتفاقها، مؤكدة عزمها المواصلة على الدفاع عن حقوق منظوريها بكل الوسائل القانونية والعدلية المتاحة.


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