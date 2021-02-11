منظمة الأعراف: الوضع الراهن يُؤثر سلبًا على مكانة تونس لدى الهيئات المالية والاقتصادية الدولية

نبه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان له اليوم الخميس، من التداعيات الخطيرة للأزمة التي تعيشها تونس منذ أسابيع على خلفية التحوير الوزاري الأخير، والاختلاف في وجهات النظر وفي القراءات لطبيعة هذه الأزمة ولأسبابها على الوضع العام بالبلاد، في حالة استمرارها وعدم إيجاد حل توافقي لها في أسرع وقت، في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب زادته جائحة كورونا صعوبة وتعقيدا، بسبب تتالي عمليات الحجر الصحي الشامل أو الموجه وتقلص النشاط في العديد من الميادين الحيوية.

وأكد الاتحاد أن الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد يؤثر سلبيا على مكانة تونس لدى الهيئات المالية والاقتصادية الدولية ، ويؤثر بصفة كبيرة على نوايا الاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي .

كما دعت منظمة الأعراف الرئاسات الثلاث وبالطبقة السياسية وبنواب الشعب وبمختلف القوى الوطنية، الأخذ بعين الاعتبار لدقة المرحلة التي تمر بها البلاد، والتحلي بالحكمة والرصانة والاعتماد على الحوار لتجاوز هذه الأزمة، معتبرة استمرارها لا يمكن أن يخدم مصلحة أي طرف كان، وستكون العواقب وخيمة على الجميع.

كما دعا الاتحاد إلى الإسراع باستكمال تكوين الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية لتجنب مثل هذه الأزمات مستقبلا.

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