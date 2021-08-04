منظمة الأعراف تعلن تخفيض أسعار عدد من المنتجات الغذائية

أعلنت عدد من الغرف النقابية المنضوية في جامعة الصناعات الغذائية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الأربعاء 4 أوت 2021، التخفيض في أسعار عدد من منتجاتها مساهمة منها في هذا المجهود الوطني.

وفيما يلي الغرف التي استجابت لدعوة الرئيس بالتخفيض في الاسعار في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها تونس:

-الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب و الياغورت و مشتقاته

-الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأجبان

- الغرفة النقابية الوطنية لصناعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية

-الغرفة النقابية الوطنية لصناعة المرغرين والمواد الدسمة النباتية

- الغرفة النقابية الوطنية لصناعة المصبرات الغذائية

-الغرفة النقابية الوطنية لصناعة مصبرات منتجات البحر

-الغرفة النقابية الوطنية لتعليب الزيوت الغذائية

-الغرفة النقابية الوطنية لصناعة العجين الغذائي والكسكسي

-الغرفة النقابية الوطنية لصناعة السميد و الفرينة

-الغرفة النقابية الوطنية لمذابح الدواجن و محولي اللحوم البيضاء

- الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحلويات و البسكويت و الشكلاطة

-الغرفة النقابية الوطنية لصناعة قلي القهوة

-الغرفة النقابية الوطنية لمحطات لف الخضر و الغلال و التمور

-الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء الخضر و الغلال بالجملة

-الغرفة النقابية الوطنية للمرطبـات

-الغرفة النقابية الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة.

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