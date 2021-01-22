منظمة الأعراف لزوجة نبيل القروي: المخالفات الاقتصادية لا تستوجب العقاب السالب للحرية

استقبل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول يوم الخميس 21 جانفي 2021، بمقر الاتحاد وفدا عن حزب قلب تونس مرفوقين بسلوى السماوي زوجة نبيل القروي رئيس الحزب وبحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد .

وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد، وخاصة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس والتي تتطلب إقرار برنامج للإنقاذ وجملة من الإصلاحات الهيكلية من أجل تنشيط الاقتصاد ودفع الاستثمار والتصدير وتحسين مناخ الأعمال.

من جهة أخرى، قدم أعضاء الحزب توضيحات عن وضعية نبيل القروي رئيس الحزب.

وذكّر مسؤولو الاتحاد بالموقف المبدئي للمنظمة الذي لطالما دافعت عنه، والذي يرى أن المخالفات الاقتصادية لا تستوجب العقاب السالب للحرية، وهو ما يتطلب تطوير التشريعات في هذا الخصوص، مؤكدين احترامهم للمؤسسة القضائية وثقتهم التامة فيها.

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