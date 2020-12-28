منظمة الأعراف واتحاد الشغل يُؤكّدان ضرورة تحسين المقدرة الشرائية للأجراء

انعقد اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، لقاء بين سمير ماجول رئيس الاتحاد وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني، ونور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان مرفوقا بسمير الشفي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل.

وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وخاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث أجمع الطرفان على حساسية الوضع الذي تعيشه تونس اليوم بفعل المصاعب في كل المجالات والتي ازدادت تفاقما مع تفشي فيروس كورونا.

واستعرض نور الدين الطبوبي خلال هذا اللقاء محاور المبادرة التي تقدم بها اتحاد الشغل في الفترة الأخيرة.

وأكد الطرفان أن الظرف الراهن الذي تمر به البلاد يفرض على المنظمتين العمل من أجل الدفع نحو تجاوز هذه المصاعب، بالاعتماد على الرصيد التاريخي لكل منهما وعلى عراقة العلاقات والروابط بينهما، وجددا التزامهما بالعمل المشترك في المستقبل على قاعدة إعلاء المصلحة الوطنية ومن أجل بلورة رؤية مشتركة ووفاقية للخروج من الأزمة الخانقة التي تعيشها تونس، اقتداء بتجربتهما في الحوار الوطني الذي مكن من تجاوز أزمة 2013 والتي جلبت لتونس جائزة نوبل للسلام لسنة 2015.

كما وقع التطرق خلال هذا الاجتماع الوضع الصعب في القطاع الخاص سواء بالنسبة للمؤسسات أو للأجراء وتم التأكيد على وجوب العمل على توفير المناخات الكفيلة بالحفاظ على ديمومة المؤسسة وتحسين المقدرة الشرائية للأجراء.

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