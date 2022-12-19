منظمة التعاون الإسلامي: العملية الانتخابية بتونس جرت بطريقة شفافة وحرة ومنظمة

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها، أنه تم إيفاد فريق من الملاحظين من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لمراقبة الانتخابات التشريعية التي جرت يوم السبت 17 ديسمبر 2022.

وأكدت المنظمة أن فريقها راقب العملية الانتخابية على ثلاث مراحل من التصويت: التحضيرات في فترة ما قبل الاقتراع، ويوم الاقتراع، وفرز الأصوات.

وشددت المنظمة على أن وفدها اختتم مهمته، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية جرت بطريقة شفافة وحرة ومنظمة.

وشددت البعثة على الأهمية التي توليها منظمة التعاون الإسلامي لعملية مراقبة الانتخابات في الدول الأعضاء، كما تنص على ذلك البنود ذات الصلة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.

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