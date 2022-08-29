منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات تُقدّم تقريرها حول متابعتها لسير الاستفتاء

استقبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر رفقة نائبه ماهر الجديدي وعضوي الهيئة محمد التليلي منصري ومحمد نوفل الفريخة اليوم الأثنين 29 أوت 2022، بمقر الهيئة وفدا عن منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب.

وتم تخصيص اللقاء لعرض التقرير الذي أعدته المنظمة حول متابعتها لسير الاستفتاء بمختلف ولايات الجمهورية والاستماع إلى ملاحظات ومقترحات رئيس وأعضاء الوفد على ضوء معاينتهم لعملية الإقتراع يوم 25 جويلية 2022 بعدد من مكاتب الاقتراع .

وأكد فاروق بوعسكر بالمناسبة على الأهمية التي توليها الهيئة لدعم التعاون والتشاور مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالداخل والخارج وحرصها على الإنصات إلى آرائها ومقترحاتها، مشيرا إلى أن الهيئــــة ستأخذ بعين الاعتبار ما ورد في التقرير من ملاحظات واقتراحات.

كلمات البحث :استفتاء;تقرير;منظمة الدفاع عن المعتقدات