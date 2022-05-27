منظمة السياحة العالمية تُؤكّد مواصلة دعمها للسياحة التونسية

استقبل وزير السياحة محمد المعز بلحسين، مساء الخميس 26 ماي 2022، المديرة الإقليمية لإفريقيا بمنظمة السياحة العالمية « Elcia Grandcourt » في إطار زيارة العمل التي تؤديها حاليا إلى تونس للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي « تمويل الاستثمار والتجارة في افريقيا (FITA 2022) » وحضورها أمس في أشغال ورشة عمل حول « السياحة كعنصر تنمية في افريقيا: التحديات والفرص الممكنة » بإشراف وزير السياحة.

وتم التباحث خلال اللقاء حول سبل تعزيز التعاون مع منظمة السياحة العالمية لتدعيم الوجهة التونسية عالميا ولتطوير مختلف البرامج والأهداف التي تعمل الوزارة على تنفيذها على غرار مخطط استعادة النشاط السياحي الذي حظي بدعم فني من المنظمة إلى جانب انطلاق وزارة السياحة في اعداد استراتيجية القطاع إلى غضون سنة 2035.

من جانبه، أشادت ممثلة منظمة السياحة العالمية بالعلاقات المتميزة مع تونس، مؤكدة مواصلة تقديم المنظمة للدعم اللازم للسياحة التونسية لتعزيز مكانة الوجهة التونسية من بين الوجهات المنافسة.

كلمات البحث :السياحة التونسية;دعم;منظمة السياحة العالمية