منظمة الصحة العالمية تُكرّم وزارة الصحة تقديرا لجهودها في مكافحة التبغ

تولى المدير العام لمنظمة الصحّة العالميّة تيودروس أدانوم غيبريسيوس اليوم السبت 27 ماي 2023، تقديرا لجهود تونس في مجال مكافحة التبغ، خلال الجلسة العامة لجمعية الصحة العالمية المخصصة للاحتفال بالذكرى 75 لإنشاء المنظمة، تكريم وزير الصحة علي المرابط، وجاء هذا التكريم اعترافا بمجهودات وزارة الصحة التونسية في مجال تنفيذ مقتضيات الإتفاقية الإطارية الخاصة بهذا المجال.

وقد ألقى وزير الصحة كلمة بالمناسبة قدم ضمنها مختلف المساعي لمكافحة التدخين في تونس ومختلف الإجراءات الرائدة في هذا المجال على غرار إعداد استراتيجية وطنية متعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض السارية للفترة 2018- 2023، ودراسة طبية واقتصادية حول ظاهرة التدخين في تونس وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وأمانة الإتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.

كما استعرض الوزير الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحّة للنهوض بالتشريعات في مجال مكافحة التدخين وإجراءات التوعية والتثقيف لعموم المواطنين للمساعدة على الإقلاع عن التدخين.

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