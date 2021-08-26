منظمة العفو الدولية تدعو الرئيس إلى رفع حظر السفر التعسفي

أفادت منظمة العفو الدولية في بيان لها اليوم الخميس، بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد، في الشهر الأول منذ توليه سلطات استثنائية، قد استخدم على نطاق واسع حظر السفر التعسفي في تونس خارج الأطر القضائية، داعية إياه إلى احترام حق التونسيين في حرية التنقل.

وأكدت المنظمة أنها وثقت حالات ما لا يقل عن 50 شخصاً، من بينهم قضاة وكبار موظفي الدولة، وموظفي الخدمة المدنية، ورجال أعمال وأحد البرلمانيين، منعوا من السفر إلى الخارج خلال الشهر الماضي دون أي إذن قضائي، أو أمر مكتوب، أو إبداء الأسباب، أو إطار زمني للحظر. ومن المرجح أن يكون العدد الإجمالي، للذين يواجهون حظر السفر منذ 25 جويلية أكبر بكثير.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن تجميد الرئيس سعيد لعمل البرلمان إلى أجل غير مسمى لا يمكن أن يكون مبرراً لانتهاك الحقوق والحريات في البلاد أو تقويض القضاء.

وكشفت مرايف بأن السلطات التونسية فرضت حظر سفر غير قانوني وتعسفي على أشخاص في الأسابيع الأخيرة دون مبرر، وفي غياب أي أمر قضائي، في انتهاك صارخ لحقهم في حرية التنقل، وفق تقديرها.

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