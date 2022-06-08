منظمة العمل الدولية تُؤكّد مواصلة دعمها تونس لتخطي الأزمة الاقتصادية

التقى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي صباح اليوم الأربعاء 08 جوان 2022 بجنيف، المدير العام لمنظمة العمل الدولية قي رايدر Guy Ryder على هامش مشاركته في أشغـال الدورة 110 لمؤتمر العمـل الدولي التي تلتئـم بجنيـف خلال الفترة من 27 مــاي إلى 11 جــوان 2022، وذلك بحضور السفير الممثل الدائم للجمهورية التونسية لدى مكتب اﻷمم المتحدة والهيئات المختصة بجنيف صبري باش طبجي ورئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية والمدير العام للشؤون القانونية والنزاعات بالوزارة والمديرة العامة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية.

وتمّ في بداية اللّقاء استعراض العلاقات التاريخية بين تونس ومنظمة العمل الدولية.

وثمن الوزير بالمناسبة دور المنظمة في دعم المشاريع المشتركة ومرافقتها لعديد المشاريع في تونس، مؤكدا على أهمية هذا المؤتمر في تقريب وجهات النظر وبلورة الملفات المطروحة وتطوير سبل ومناهج التعاون المشتركة بين كل الأطراف، مؤكدا تجاوز تونس للوضع الاجتماعي والاقتصادي مستقبلا بفضل سياسة مقاومة الفساد ودعم منهج انتخابي يمكن المواطن من المشاركة في اختيار مناهج السياسة العامة للبلد وبفضل جهد الدول والمنظمات الصديقة في مرافقة انتقال تونس نحو تحقيق التنمية المرجوة وتأمين الحق في الشغل اللائق والكرامة.

ومن جانبه، أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية بمكانة تونس في المؤتمر وجدد حرص المنظمة على مواصلة دعم تونس لتخطي الأزمة الاقتصادية وضيق سوق الشغل بها، مبينا أن هناك 60 دولة تعاني من نفس الأزمة.

وثمن المدير العام للمنظمة بالمناسبة وجود تقاليد الحوار الاجتماعي في تونس.

وللإشارة سيتولّــى مالك الزاهي خلال مشاركته إلقاء كلمـة تونــس في الجلسة العامة للمؤتمر المخصّصـة لمناقشة تقرير المدير العام وذلك يوم الخميس 9 جوان 2022.

كما سيحضر الوزيـر فعاليـات قمّـة عالم العمل رفيعـة المستوى التي ستلتئـم يوم الجمعـة 10 جوان 2022 حول موضوع « معالجة الأزمات العالمية المتعدّدة: تعزيز الانتعاش والمرونـة المتمحورين حول الإنسان ».

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