منظمة حماية أطفال المتوسط تدعو لإغلاق المدارس والمعاهد ورياض الأطفال لـ3 أسابيع

دعت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط في بيان، اللجنة العلمية في تونس إلى مواصلة الالتزام بالأمانة العلمية في تقييم الأوضاع الصحية واتّخاذ مقترحات بناء على ذلك.

كما طالبت المنظمة اللجنة بعدم الخضوع لأية ضغوطات سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية واعتبار المصلحة الوطنية عامة والأطفال خاصة.

وحثت المنظمة على تبني مقترح فوري بإغلاق المدارس والمعاهد ورياض الأطفال لمدة 3 أسابيع مع وضع خطة محكمة لتطبيق البروتوكول الصحي واعتماد مُجددا نظام الأفواج.

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