منظومة التسجيل عن بعد في عملية التلقيح ضد كوفيد 19 مفتوحة للجميع

التأمت اليوم الأربعاء، ندوة صحفية لتقديم الإستراتيجيّة الوطنية للتّلقيح ضدّ كوفيد-19 التي تقوم مبدأ الإنصاف والمجانيّة وحرّية الاختيار للانتفاع بالتّلقيح.

وقد تمّ ترتيب الفئات المستهدفة بالتلاقيح حسب الأولويّة وهم كبار السنّ المقيمين بمؤسّسات دور المسنّين والعاملين بهذه المؤسّسات والأشخاص.

وأشار وزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريّم خلال الندوة، إلى أنّ عملية التسجيل للانتفاع بالتقليح ضد كوفيد 19، ستتم عبر البوابة التي تم تطويرها مؤخرا بصفة تشاركية وفي وقت قياسي، مثمنا في هذا الصدد مجهودات كافة المتدخلين في انجاز هذه المنظومة.

وأوضح الوزير أنّ الولوج لهذه المنظومة مفتوح للجميع سواء باستعمال الهاتف الجوال عبر الرقم #2021* أو عبر موقع الواب https://evax.tn . هذا إضافة إلى أنه سيكون هناك مركز نداء مجاني للإجابة على تساؤلات المواطنين الذين يجدون صعوبات في النفاذ لهذه المنظومة في أفضل الظروف.

من جهته، أوضح وزير الصحة فوزي مهدي أنّ انخراط تونس في مبادرة COVAX التي ستتحصّل بمقتضاها على 6 مليون جرعة من لقاحات فايزر بداية من شهر أفريل القادم، سيمكّن من تلقيح قرابة 30 بالمائة من التّونسيين، إضافة إلى برمجة شراءات أخرى مباشرة أو في إطار مبادرة إفريقيا CDC Africa وستمكّن من اقتناء 4 مليون جرعة.

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