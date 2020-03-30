منظومة رقمية جديدة لإسناد تراخيص الجولان عبر الإرساليات القصيرة

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها، أنه في إطار تنفيذ الإجراءات الاستثنائية المتخذة في إطار الحجر الصحي الشامل وقرار منع الجولان على العربات والأشخاص وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص الجولان بالنسبة لأعوانها المعنيين باستمرار النشاط، سيتم الشروع في قبول مطالب التراخيص عبر موقع الواب www.autorisation.gov.tn انطلاقا من اليوم الإثنين 30 مارس 2020.

وسيتم إعلام الشركات بمآل مطالب التراخيص عبر البريد الإلكتروني.

كما سيتم إرسال إرساليات قصيرة للأعوان المعنيين بمواصلة النشاط تتضمن رقم الترخيص الخاص بكل عون للاستظهار به عند المراقبة الأمنية.

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