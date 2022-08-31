منظّمة الدفاع عن المستهلك تُعلِّق تعاملها مع نظيرتها المغربية

استنكرت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك في بيان صدر أمس الثلاثاء، بشدة ما صدر عن الجامعة المغربية لحماية المستهلك بالمغرب من دعوة إلى مقاطعة المنتجات التونسية و من تجميد التعامل و النشاط مع منظمة الدفاع عن المستهلك في تونس.

واعتبرت المنظمة أن موقف المنظمة غريب و مفاجئ و ينم عن مبادرة مجانية و دون سبب بالعداء تتجاوز النواميس الدبلوماسية إلى الشعوب، كما أنها حادت عن نواميس العمل الجمعيات و عن المقاصد النبيلة لحماية المستهلك مهما كانت جنسيته أو دينه.

وشددت المنظمة على أن مؤسسات المجتمع المدني تعمل خارج الإعتبارات السياسية و لا دخل لها في الأعمال والمواقف الحزبية أو السياسية أو الدبلوماسية التي لها أطرها الخاصة .

وأعلنت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك عن تعليق تعاملها مع الجامعة المغربية لحماية المستهلك إلى أن تثوب إلى رشدها و تعمل بالمبادئ الكونية لحماية المستهلك التي من أبجدياتها الدعوة إلى التضامن و التآخي بين الشعوب و إلى التكتل ضد كل ما يهدد المستهلك في قوته و صحته و سلامته جراء الجوائح و الحروب التي أصبحت تهدد القدرة الشرائية للمستهلكين في كل أصقاع العالم دون استثناء، كما أصبحت تنذر بأزمات غذائية حادة تصل حد المجاعة في عديد الدول الفقيرة.

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