بوزاخر: منع موظفي وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء من دخول المقر

تمّ صباح اليوم الإثنين، منع موظفي وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء من دخول مقر عملهم، وفق تصريح رئيس المجلس يوسف بوزاخر.

وبين بوزاخر لوكالة رويترز بأن الشرطة أقفلت أبواب المجلس بأقفال حديدية ومنعت دخول الموظفين، مبرزا بأنه لا يعرف مصدر التعليمات لحد الآن، ومعتبرا الإعلان بأن المجلس من الماضي لا يخول لأي سلطة إنفاذ القانون.

وأكد بوزاخر بأنهم سيواصلون عملهم بالوسائل التي انطلقوا بها سواء بالمقر أو خارج المقر.

وكان رئيس الجمهورية قد أكد في كلمة له خلال تحوله إلى مقر وزارة الداخلية مساء السبت، أن المجلس الأعلى للقضاء أصبح مجلسا تُباع فيه المناصب ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات، معلنا أنه سيعمل على وضع مرسوم مؤقّت للمجلس الأعلى للقضاء، مضيفا بقوله: « فليعتبر المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة.. لن نترك مجلسا يعمل في الظلام » ، وفق تعبيره.

كلمات البحث :إدارة;إلحاق إدارة السجون والإصلاح بوزارة العدل;مقر