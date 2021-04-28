منع استغلال الفضاءات الداخلية للمقاهي والاقتصار على الفضاءات الخارجية

قررت اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا اليوم الأربعاء، منع استغلال الفضاءات الداخلية للمقاهي والاقتصار على استعمال الفضاءات الخارجية فقط .

وقالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان إن درجة احترام الإجراءات الوقائية بالمقاهي ضعيفة وأقل من الضعيفة، مشيرة إلى أنها تبقى مكتظة لفترات طويلة ما من شأنه أن يتسبب في نقل العدوى.

وكشفت بن سليمان عن مقترح تقدمت به البلديات بخصوص تنظيم استعمال الأرصفة بالضوابط التي تضعها البلديات مع ترك مجالات للمرور حماية لحياة التونسيين.

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