منع التنقل إلى معتمدية عين دراهم

أعلنت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة أنه تقرر مساء اليوم الخميس 19 جانفي 2023، منع التنقل إلى معتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة باستثناء متساكني الجهة وشاحنات التزويد، وذلك لتواصل تساقط الثلوج وصعوبة التنقل إلى حين تحسن الوضع الجوي وإزالة الثلوج نهائيا من طرف لجنة مجابهة الكوارث وتنظيم النجدة.

وأشار المصدر نفسه إلى قطع الطرقات وجولان السيارات بالطريق الوطنية رقم 17 من منطقة الفوازعية في فرنانة في اتجاه عين دراهم ومنطقة الخذايرية في طبرقة في اتجاه عين دراهم والطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين عمدون وعين دراهم.

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