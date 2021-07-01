منع التنقل من وإلى ولاية بنزرت انطلاقا من الليلة

أعلن رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت، محمد قويدر، اليوم الخميس، أنه تقرر منع التنقل من والى ولاية بنزرت انطلاقا من الليلة الخميس منتصف الليل وحتى يوم 14 جويلية بدخول الغاية.

وأضاف الوالي بأنه قد تم استثناء الحالات الضرورية القصوى و كل ما يتعلق بسير الامتحانات الوطنية والجامعية او تزويد الأسواق، مع الاستظهار بترخيص استثنائي. وبيّن الوالي ان هذا القرار يندرج في اطار الإجراءات الجهوية والمركزية الهادفة الى حصر حلقات العدوى ومنع مزيد انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أشار الوالي إلى أن هذه الاجراءات تندرج كذلك في اطار العمل على تحقيق الانسجام والتكامل مع مجمل القرارات المعلنة من قبل الحكومة وأيضا قرارات ولاة تونس الكبرى ولاسيما الواردة في فصلها السابع والخاص بمنع التنقل من والى إقليم تونس الكبرى.

وأضاف والي بنزرت ان القرارات المعلنة سابقا تبقى سارية المفعول والمتصلة بالخصوص بتوقيت حظر الجولان وبالحجر الصحي الشامل والحجر الصحي الموجه وغيرها من الإجراءات والقرارات الأخرى المنبثقة عن اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة يوم الجمعة الفارط .

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