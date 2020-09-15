منع الزيارات للمرضى المقيمين بالمستشفيات

قررت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، منع الزيارات للمرضى المقيمين بالمستشفيات بهدف التوقي من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنه المدير العام للهياكل الصحية بوزارة الصحة محمد مقداد.

وذكر مقداد أن قرار منع زيارة المرضى الى الهياكل الصحية، يرمى إلى تفادي الاكتظاظ ومن أجل التوقي من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن تطبيقه يستثني زيارة الأشخاص المرضى من ذوي الاعاقة والمرضى الذين تتطلب حالاتهم الرعاية الخاصة.

ويسمح لشخص واحد حسب المسؤول، بزيارة المريض الذي تتطلب حالته الرعاية الخاصة أو من الأشخاص ذوي الاعاقة ويمنع القرار الزيارة على المواطنين لباقي المرضى المقيمين بالمستشفيات.

كما أكد المتحدث، أن هذا القرار لم يتم اتخاذه بسبب تسجيل حالات للعدوى بكوفيد 19 داخل المستشفيات العمومية.

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