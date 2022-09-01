منع تصنيع أكياس البلاستيك بداية من اليوم

ينطلق اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، إيقاف تصنيع الأكياس الممنوعة تداولها بالسوق الداخلية.

من جهته، احتج المجمع المهني للبلاستيك على كيفية تطبيق قرار منع الأكياس البلاستيكية ذات الإستعمال الواحد، مطالبا بالجلوس مع الصناعيين والاتفاق على خارطة طريق تلتزم بها كل الاطراف والبحث عن حل بديل بالتشاور.

يُشار إلى أن عدد الأكياس البلاستيكية المتداولة سنويا يصل في تونس إلى حدود 4.2 مليار كيس من ضمنهم 3 مليار كيس منتجة في السوق المحلية والبقية موردة.

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