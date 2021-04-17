منع جولان العربات بداية من السابعة وإيقاف كافة الدروس واعتماد التعليم العالي عن بعد

أعلنت الناطقة باسم الحكومة حسناء بن سليمان في ندوة صحفية من قصر الحكومة بالقصبة اليوم السبت 17 أفريل 2021، عن جملة من الاجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من الغد الأحد 18 أفريل وتتواصل إلى غاية الـ30 من الشهر نفسه.

وتتمثل هذه الإجراءات في:

-منع جولان العربات ووسائل النقل الحضري من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا مع مواصلة حظر الجولان من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا.

-غلق جميع المحلات التي لا تلتزم بالبروتوكولات الصحية ولا تحترم توقيت حظر الجولان.

-إيقاف الدروس ودعوة مختلف الهياكل للتشاور بخصوص ما بعد هذا القرار.

-اعتماد التعليم العالي عن بعد.

-إقرار فارق زمني بساعة والعمل بنظام الفرق في القطاع العام والوظيفة العمومية ودعوة المؤسسات الخاصة للعمل عن بعد.

-اعتماد الحجر الصحي الإجباري لكل المسافرين.

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