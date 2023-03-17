منع رياض الأطفال من إلزام الأولياء بمصاريف إضافية بمناسبة الحفلات والأعياد

عقدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، آمال بلحاج موسى، اليوم الجمعة، ندوة صحفيّة حول الإجراءات والتدابير الجديدة الواردة بكراس الشروط الجديد المتعلق بفتح رياض الأطفال الصادر بالرائد الرسمي للجمهوريّة بتاريخ 28 فيفري 2023.

وبيّنت الوزيرة، خلال هذه الندوة التي حضرها ممثلو الغرف المهنيّة لباعثي رياض الأطفال، أنّ العناية بمرحلة الطفولة المبكّرة تحظى بأولويّة قصوى ضمن التوجهات الوطنيّة الاستراتيجيّة باعتبارها مرحلة مفصليّة في بناء شخصيّة الطفل وتنشئته على أسس سليمة ومتوازنة، مؤكدة أنّه تمت صياغة كراس شروط فتح رياض الأطفال في نسخته الجديدة اثر مسار تشاوريّ وتشاركيّ مع أهل المهنة وسائر المتدخلين مع الحرص على تكريس ثلاث أولويّات استراتيجيّة.

وأضافت أن الوزارة حرصت على إعداد كرّاس شروط جديد يتميز بالواقعيّة ويعكس 3 أولويّات تتعلّق أولا بضمان المصلحة الفضلى للطّفل وتمتيعه بخدمات ذات جودة وبمواصفات راقية إلى جانب مراعاة القدرات الاقتصاديّة والماليّة لرياض الأطفال الخاصة التي يبلغ عددها حوالي 6 الاف مؤسسة تشغل قرابة 20 ألف إطار تربوي، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار إلى إمكانات الأولياء وما يتحملونه من أعباء لتوفير متطلبات نمّو أطفالهم في بيئة آمنة وسليمة.

وأفادت الوزيرة بأنّ كراس الشروط الجديد يحضر على الجمعيّات ممارسة نشاط روضة أطفال باستثناء الاتّحاد التّونسي للتّضامن الاجتماعي والاتّحاد الوطني للمرأة التّونسيّة والمنظّمة التّونسيّة للتّربية والأسرة والاتّحاد الوطني للمكفوفين، معتبرة أنّ هذا الإجراء يتنزّل في إطار معاينة مختلف حالات العنف وسوء المعاملة للأطفال والحوادث الناتجة عن الإهمال التي أدّت في بعض الحالات إلى الوفاة وخاصّة تلك التي تنشط من قبل جمعيّات تعتمد برامج ومقاربات أجنبيّة مخالفة للبرامج الرّسمية للوزارة، حيث ينصّ كرّاس الشروط الجديد على أن جميع أنشطة رياض الأطفال تمارس وجوبا في إطار المنهج التربوي الرسمي للوزارة ووفقا للأدلة المرجعية في الجودة لمؤسسات التربية قبل المدرسية وعلى إلزامية قبول الأطفال ذوي الإعاقة أو الحاملين لاضطرابات سلوكية بعد تقديم تقرير طبي يفيد قابلية الطفل للاندماج في الروضة.

كما بيّنت الوزيرة أنّ الكراس راعى القدرة الماليّة للأسر من خلال التّنصيص على منع رياض الأطفال من إلزام الأولياء بتوفير المستلزمات المدرسيّة ومطالبتهم بمصاريف إضافية بمناسبة الحفلات والأعياد، مشيرة أنّ الكراس تضمّن أيضا تعديل الأحكام المتعلّقة بالعقوبات في اتّجاه تمكين الباعث من حقّ الدّفاع بإعلامه بالاخلالات المسجّلة عن طريق الوسائل القانونيّة واعتماد مبدأ التّدرج في العقوبات.

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