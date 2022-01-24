منع زياد الغناي من السفر: التيار الديمقراطي يستنكر ويُطالب برفعه والاعتذار

أعلن النائب المجمد بالبرلمان زياد الغناي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الاثنين، أنه تم مساء اليوم منعه من السفر بمطار تونس قرطاج بتعلة كون جواز السفر عليه مهنة نائب شعب التي يجب تغييرها.

وكتب غناي: « كل التفكير في زوجتي وبنتي وولدي الي باش يروحوا وحدهم ويتحرموا من بوهم وقت الي تهمتوا الوحيدة أنه نال ثقة الشعب في وقت ما » .

من جهته، استنكر التيار الديمقراطي منع عضو مكتبه السياسي زياد الغناي من السفر بتعلات اعتبرها واهية ودون موجب قانوني، مطالبا قيس سعيد ووزير داخليته برفع هذا المنع فورا والاعتذار عنه والكف نهائيا عن هذه الممارسات « الاعتباطية ».

وأكد التيار الديمقراطي مساندته للنائب المجمد زياد الغناي، مجددا عزمه على « النضال » رفقة سائر القوى التقدمية والديمقراطية لاسترداد كامل الحقوق الدستورية التونسيين وأولها وضع حد لما اعتبره « إنقلابا » .

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