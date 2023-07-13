منع عياشي الزمال من السفر

أعلن رئيس حركة عازمون عياشي زمال في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الخميس، أنه تم منع من السفر، مبرزا بأن محاميه سيتوجه اليوم للسلطات المعنية لمعرفة أسباب ذلك.

وتساءل زمّال إن كان منعه من السفر أمس سيحل ملف الحبوب في تونس أو أزمة المهاجرين غير النظاميين من افريقيا جنوب الصحراء.

وبين أنه كان مُنع في السابق من السفر وقد توجه للقضاء وتم حل رفع تحجير السفر عليه.

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