منفذ اعتداء نيس تونسي الجنسية

كشفت مصادر مطلعة على ملف الحادثة التي شهدتها مدينة نيس بفرنسا لوكالة الصحافة الفرنسية مساء اليوم الخميس، أن منفذ الاعتداء الذي قتل اليوم 3 أشخاص في كنيسة نوتردام في نيس تونسي الجنسية في الـ21 من العمر وصل إلى اوروبا من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية نهاية سبتمبر وفرنسا مطلع أكتوبر.

ويُدعى الشاب « وفقا للمصدر ذاته « ابراهيم » وصل نهاية الشهر الماضي إلى لامبيدوزا حيث وضعته السلطات الإيطالية في الحجر قبل أن يرغم على مغادرة الأراضي الإيطالية ويفرج عنه، ووصل إلى فرنسا مطلع الشهر الحالي ولم يتقدم بطلب لجوء في فرنسا.

من جهته، أعلن النائب الفرنسي عن منطقة نيس إيريك سيوتي أنه طلب من الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون خلال اجتماع في نيس تعليق جميع قوانين الهجرة واللجوء، خاصة على الحدود الإيطالية.

يُشار إلى أن 3 أشخاص قتلوا صباح اليوم الخميس، بينهم امرأة قطع رأسها فيما أصيب آخرون في هجوم بسكين في كنيسة نوتردام بمدينة نيس الفرنسية، وقد تم إيقاف منفذ الهجوم وهو يعالج حاليا في أحد مستشفيات المدينة.

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