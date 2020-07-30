بينها 4 محلية: 26 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه بتاريخ 29 جويلية 2020، تمّ إجراء 1561 تحليلا مخبريا من بينها 45 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 94271.

وقد تم تسجيل 41 تحليلا إيجابيا من بينهم 26 حالة إصابة جديدة: 04 حالات إصابة محلية و22 حالة إصابة وافدة و15 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1514 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1187 حالة شفاء و50 حالة وفاة و277 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 09 حالات إصابة وقع التكفل بها في المستشفى.

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