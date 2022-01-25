منوبة: إصابة 39 شخصا إثر اصطدام حافلة نقل عمومي بسيارة

تدخّل أعوان الحماية المدنية بمنوبة، في وقت مبكر من صبيحة اليوم الثلاثاء، لنقل 39 من ركاب الحافلة عدد 23 الرابطة بين المرناقية بمنوبة والعاصمة الى مستشفيات العاصمة لتلقي الاسعافات اللازمة بعد أن أصيبوا في حادث اصطدام الحافلة التي كانت تقلّهم بسيارة خفيفة على مستوى منطقة العقبة التابعة لمعتمدية الحرايرية بولاية تونس.

وكشف مصدر من الحماية المدنية بمنوبة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن إصابات الركاب غير خطيرة، موضحا أن صورة الحادث تتمثل في اصطدام سيارة خفيفة بالحافلة المذكورة التي حادت عن مسارها واصطدمت بعمود كهربائي ثم بجدار فرع بنكي بالعقبة دون حدوث اضرار مادية كبيرة.

يشار إلى أن اعوان الحماية المدنية بمنوبة قد تدخلوا فور وقوع الحادث، فيما باشر أعوان الحرس الوطني بالمنطقة، من جانبهم، بحثا حول ظروف وملابسات حادث المرور.

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