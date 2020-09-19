منوبة: ارتفاع عدد الحالات الحاملة لفيروس كورونا إلى 159 حالة

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بمنوبة مساء اليوم السبت، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليصبح عدد الحالات الحاملة للفيروس منذ بداية الكوفيد 159 حالة.

وتتوزع الحالات على النحو التالي:

1 واد الليل

6 الدندان

4 منوبة

1 المرناقية

3 طبربة

3 بطان

وفيما يلي التفاصيل:

حالات الحجر الصحي 2 حالات

حالات الايواء بالمؤسسات الصحية 4 حالات

حالات الايواء الذاتي 153 حالة

الحالات التي تماثلت للشفاء 57 حالة

الوفيات 8 وفيات

الاجمالي للحالات الايجابية 224 حالة

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