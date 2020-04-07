منوبة: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 30 حالة

أعلنت ولاية منوبة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفعت إلى 30 حالة من بينها حالة وفاة، كما تم إصدار عدد 89 قرار حجر صحي عادي و 05 قرارات حجر صحي إجباري.

كما بلغ عدد المشمولين بالحجر الصحي الذاتي توقيا من فيروس كورونا المستجد بولاية منوبة منذ بداية العمل بالإجراء الوقائي 421 حالة منها 294 حالة أنهت فترة الحجر الصحي الذاتي دون تسجيل أعراض مرضية فيما يتواصل العزل الذاتي لـ106 حالة توقيا من فيروس كورونا المستجد.

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