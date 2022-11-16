منوبة: استرجاع ضيعة دولية فلاحية بمساحة 142 هكتارًا

تمكنت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، من استرجاع الضيعة الدولية الفلاحية المسماة « برج التوتة 1″ الماسحة لـ 142 هكتارا، كائنة بمعتمدية طبربة من ولاية منوبة وذلك تنفيذا لقرار إسقاط حق صادر عن السيدين وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

ويحتوي العقار المسترجع على أرض بيضاء سقوية تمسح 140 هكتارا إضافة إلى بناءات ومساحة حيوية.

وجرت عملية التنفيذ بحضور جميع الأطراف الجهوية والمحلية المتداخلة وممثلي الإدارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية بمنوبة و بالتنسيق المحكم مع السلط الأمنية بالجهة.

هذا وتم تسليم العقار المسترجع إلى ديوان الأراضي الدولية ممثلا في « وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بإقليم تونس الكبرى » في انتظار إعادة توظيفه في أقرب الآجال وفقا للصيغ القانونية المعمول بها.

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