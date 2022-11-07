منوبة: استرجاع عقار دولي فلاحي بمساحة 113 هكتارا

تمكّنت مصالح الإدارة الجھویة لأملاك الدولة والشؤون العقاریة بمنوبة الیوم الاثنين 07 نوفمبر 2022، من استرجاع عقار دولي فلاحي يمسح 113 هكتارا كائن بمعتمدية برج العامري وذلك تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة وبحضور مختلف المصالح الإدارية والجهوية.

هذا وتم تسليم العقار المسترجع لمصالح ديوان الأراضي الدولية ممثلا في وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بتونس الكبرى للتعھّد به إلى حین إعادة توظيفه في أفضل الآجال ووفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

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